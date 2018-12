Mazyek: Auf Islamkonferenz über Finanzierung sprechen

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein telefonierender Fußgänger ist in Karlsruhe von einem abbiegenden Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Beine des 24 Jahre alten Passanten wurden im Bereich des Vorderrades eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Mann nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag aus seiner fatalen Lage. Er hatte Glück im Unglück und erlitt nur Prellungen an beiden Unterschenkeln und Füßen. Er wurde zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.