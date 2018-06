May: Werden Brexit zu einem Erfolg machen

Bei ihrer ersten Fragestunde im Parlament hat sich die britische Premierministerin Theresa May zuversichtlich gezeigt, was die Zukunft ihres Landes außerhalb der EU betrifft. „Dieses Land wird aus dem Brexit einen Erfolg machen, weil wir draußen in der Welt sein werden“, sagte May in London. Großbritannien sei ein nach außen gerichtetes Land mit Chancen rund um den Globus. May bekräftigte zudem ihre Absicht, die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU für Großbritannien zu beenden. Später wird May zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet.