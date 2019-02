May macht Hoffnungen auf EU-Zugeständnisse

Die britische Premierministerin Theresa May hat den Abgeordneten erneut Hoffnungen gemacht, dass Brüssel ihr beim Abkommen über den EU-Austritt doch noch entgegenkommen wird. Sie stehe kurz davor, Zugeständnisse seitens der EU zu erhalten, erklärte May vor der am Abend geplanten Parlamentsabstimmung über weitere Schritte beim Brexit. Der Fokus des Unterhauses müsse nun darauf liegen, einen Deal zum EU-Austritt zustande zu bekommen und die Union am 29. März zu verlassen. Gestern hatte May erstmals eingeräumt, dass Großbritannien die EU auch später verlassen könnte.