Massive Störung legt Facebook, WhatsApp und Instagram lahm — das Netz reagiert mit Spott

Tausende Nutzer berichten von einer Störung, die am Montagabend die Onlineangebote des Facebook-Konzerns lahmgelegt hat. Dazu gehören neben Facebook auch Instagram und WhatsApp. Nicht nur Nutzer in Deutschland sind nach Medienangaben davon betroffen. The Jerusalem Post berichtet zum Beispiel von einer weltweiten Störung.

Mehr als 150.000 Menschen haben in kurzer Zeit auf dem Portal "allestöoerungen.de" gemeldet, dass sie den Messenger-Dienst WhatsApp nicht nutzen können. Auch bei Facebook melden mehrere Zehntausend Menschen eine Störung.

Inzwischen hat sich das Unternehmen bei Twitter zu Wort gemeldet. Man sei sich bewusst, dass einige Nutzer Probleme haben würden, heißt es da. Das Unternehmen verspricht, die Dienste bald wieder online zu haben.

Bei Twitter reagierten einige User indes schnell - und kreativ unter den Hashtags #instagramdown, #whatsappdown und #facebookdown, wie unsere Auswahl zeigt: