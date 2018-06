Massenrausch soll Therapie-Trip gewesen sein

Also doch: Es soll ein Drogenexperiment gewesen sein, das 29 Seminarteilnehmer Anfang September in Handeloh bei Hamburg in Lebensgefahr gebracht hat, möglicherweise sogar mit Sekten-Hintergrund. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei den beiden Organisatoren der Veranstaltung um eine Heilpraktikerin und einen Psychologen aus der Region Aachen, die sich auch mit der sogenannten Psycholyse befassen.

Dabei soll mithilfe von Drogen eine Art Bewusstseinserweiterung erreicht werden. Wiederholt ist es dabei in den vergangenen Jahren zu schweren Zwischenfällen gekommen. So verlief im März 2009 eine solche Sitzung in Berlin für zwei Teilnehmer tödlich. „Die Gruppe war schon früher bei uns und ist da in keinster Weise aufgefallen“, sagt Stefka Weiland, Geschäftsführerin des Tagungszentrums „Tanzheimat Inzmühlen“. Sie ist noch immer fassungslos. „Das waren Heilpraktiker, Ärzte, Homöopathen und Psychologen.“ Ein Fachwerkhaus mit Reetdach, ein weitläufiges Grundstück mit Bäumen und frisch gemähtem Rasen – das Tagungszentrum strahlt Ruhe aus. Kaum vorstellbar, welche Szenen sich hier am 4. September abgespielt haben, als die Teilnehmer mit Wahnvorstellungen, Krämpfen, Luftnot und Herzrasen in Krankenhäuser gebracht wurden.

„Ich habe an dem Freitag im Garten Schreie gehört und bin runtergelaufen“, berichtet Weiland. „Da lagen zwei Menschen auf dem Rasen, eine weitere Person saß im Eingang und übergab sich. Eine Frau lag bereits an der Straße.“ Die übrigen Teilnehmer hätten im Tagungsraum gelegen, hätten gestöhnt und sich gewunden. „Auch die beiden Seminarleiter waren nicht ansprechbar“, sagt Weiland. Sie ruft den Notarzt, es wird ein Großeinsatz der Rettungskräfte, an der Straße stehen reihenweise Unfallwagen, auch ein Hubschrauber kommt.

Von der Evangelischen Kirche als „problematisch“ eingestuft

In der vergangenen Woche berichtete bereits der Schweizer „Tages-Anzeiger“, dass der Organisator ein enger Vertrauter des Schweizer Therapeuten Samuel Widmer sei, auch deutsche Medien hatten über einen möglichen Psycholyse-Zusammenhang berichtet. Widmers „Kirschblütengemeinschaft“ wird von der Zentralstelle für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche als „problematisch“ eingestuft, Kritiker sprechen von einer Sekte. Die Sprecherin der Gruppe war kurzfristig nicht erreichbar.

„Mit Psychotherapie und Medizin hat die sogenannte Psycholyse nichts zu tun“, betont Dr. Iris Hauth, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). „Wenn jemand zu diesem Zweck illegale Drogen verabreicht, dann ist das eine Straftat. Außerdem wird dabei dem Machtmissbrauch durch den Therapeuten Tür und Tor geöffnet.“ Ob die Teilnehmer die Droge bewusst und freiwillig nahmen, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauch. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten erst die Ergebnisse der laufenden Befragungen und der Blutproben abwarten, bevor sie sich dazu äußern. Die Polizei vermutet weiter, dass die 24- bis 56-Jährigen kollektiv die Szenedroge „2C-E“ genommen haben.