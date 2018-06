Martin Scorsese dreht „Silence“ mit Andrew Garfield

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Martin Scorsese („The Departed: Unter Feinden“) will sein lange geplantes Filmepos „Silence“ mit „Spider-Man“-Darsteller Andrew Garfield drehen. Wie das US-Branchenblatt „Variety“ berichtete, ist der Drehstart für Juni 2014 geplant.

„Silence“ erzählt das Abenteuer von zwei Jesuitenpriestern, die im 17. Jahrhundert auf der Suche nach einem Mentor nach Japan reisen. Der japanische Star Ken Watanabe („Inception“) soll einen Übersetzer spielen.

Als Vorlage dient der Roman „Schweigen“ (1966) des japanischen Schriftstellers Shusaku Endo, den Scorsese nach eigenen Angaben vor 25 Jahren las. Damals brachte der Regisseur die Jesus-Verfilmung „Die letzte Versuchung Christi“ in die Kinos. Religion und Glaubensfragen seien immer ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen, sagte Scorsese dem Filmblatt.

Scorsese arbeitet derzeit an der Postproduktion des Wall-Street- Thrillers „The Wolf On Wall Street“ über den Höhenflug und Fall eines Bankers, mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Garfields Fortsetzung des Superheldenstreifens, „The Amazing Spider-Man 2“, soll im Frühjahr 2014 in die Kinos kommen.