Martin Schulz überraschend im Gefängnis bei Lula

Von Ariane Attrodt

Dass Janosch noch lebt, verdankt er allein dem Glück. Sein Besitzer hatte anscheinend genug von ihm – und setzte den jungen Kangal-Hirtenhund an einer viel befahrenen Straße bei Einsingen aus. Ständig brausten Autos links und rechts an dem völlig abgemagerten Tier vorbei – bis schließlich ein Fahrer anhielt, den Hund beruhigte und das Tierheim anrief. Nicht einmal zwei Wochen ist das her.

Mittlerweile sitzt Janosch, der große Hirtenhund mit dem freundlichen Gemüt, in der Quarantänestation im Ulmer Tierheim.