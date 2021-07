Mark Forsters persönliche Ballade: „Extrem wichtiges Lied“

Der Popmusiker Mark Forster (38, „Chöre“) bezeichnet seinen neuen Song „Musketiere“ als für ihn „extrem wichtig“.

In der am Freitag veröffentlichten, melancholischen Ballade heißt es: „Noch ist die Erde zu groß für dich. Doch nicht für den, der du einmal wirst. Wie lange darf ich dich begleiten und das, was ich schon habe, mit dir teilen?“

„Der Song behandelt natürlich ein sehr wichtiges Thema für mich. Es ist aber ein bisschen schwierig für mich, darüber zu sprechen“, sagte Forster der Deutschen Presse-Agentur. „Denn ich habe mir seit der ersten Platte das Ziel gesetzt, in meinen Texten maximal offen zu sein, aber nicht darüber zu labern.“

Der 38-Jährige hält sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus und geht nicht näher auf die Bedeutung des Liedtextes ein. Auch an wen der Song gerichtet ist, führt Forster nicht näher aus.

In „Musketiere“ heißt es weiter: „Du und wir. Musketiere. Liebe und Rücksicht. Bitte werde glücklich.“ Der Song ist der Vorbote für das gleichnamige Album, das Mitte August erscheinen soll. „Trotz aller Verschlossenheit ist das ein extrem wichtiges Lied, das direkt aus meinem Herzen kommt“, erklärte der Songwriter.

