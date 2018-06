Mariah Carey betreut Ehemann im Krankenhaus

Aspen/New York (dpa) - Mariah Carey betätigt sich im US-Skiparadies Aspen als Krankenschwester. Ihr Mann Nick Cannon liege wegen eines Nierenversagens in einer Klinik, teilte die Popsängerin am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

„Bitte betet für Nick, der sich von einem leichten Nierenversagen zu erholen versucht“, schrieb Carey (41) an ihre Fans.

Der Unterhaltungsdienst „E!Online“ griff die Nachricht auf und veröffentlichte auch Careys Begleitfoto. Es zeigt die Sängerin an der Seite ihres Mannes in seinem Krankenhausbett. Sie hätten die Rollen vertauscht, witzelte sie etwas später in einem Blog: „Vor einem Jahr hing ich an den Schläuchen, und Nick half mir, alles zu überstehen“. Carey hatte im Frühjahr Zwillinge geboren.