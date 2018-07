Marbach hofft auf einzigartige Kafka-Briefe

Marbach (dpa) - So eine Chance kommt selten wieder: Nur zu gerne würde das Deutsche Literaturarchiv Marbach für eine einzigartige Sammlung von 111 Kafka-Briefen bieten, die im April versteigert werden soll - doch es fehlt das Geld.

Momentan habe er keine Möglichkeit mitzusteigern, bestätigte Direktor Ulrich Raulff am Dienstag in Marbach am Neckar. Er gebe aber die Hoffnung nicht auf. „Vielleicht ergibt sich ja der glückliche Fall, dass wir mit Hilfe von Sponsoren oder aufgrund einer großzügigen Geste in die Lage versetzt werden, zu bieten.“

Versteigert werden 45 Briefe, 32 Postkarten und 34 Bildpostkarten von Reisen mit einem Schätzpreis von 500 000 Euro, die der jüdische Schriftsteller Franz Kafka (1883-1924) zwischen 1909 und 1924 an seien Lieblingsschwester Ottla schrieb. Sie gilt als enge Vertraute Kafkas. Ihr Enkel gab die Sammlung zur Versteigerung beim Berliner Auktionshaus J. A. Stargardt frei. Es sei aber zuvor auch Marbach angeboten worden, wie Raulff bestätigte. Allerdings zu einem „deutlich höheren Preis“. Marbach hat neben Oxford die weltweit wichtigsten Kafka-Bestände.

„Es steht außer Frage: Das ist die Herz 10 - die gibt man nicht leichtfertig aus der Hand“, sagte Raulff. Dennoch habe er schweren Herzens auf den Ankauf verzichten müssen. Vorwürfe, wonach er eine große Chance vergebe, lässt Raulff nicht gelten: „Die Vorwürfe lasse ich nicht auf mir sitzen. Wer sie erhebt, soll mir das Geld in die Hand geben. Ich kann nur kaufen, was ich auch bezahlen kann.“ Vielleicht gehe aber dennoch was: Er habe erste „positive Signale“ verlässlicher Partner, mit deren Hilfe Marbach möglicherweise doch mitbieten kann.

