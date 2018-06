Die Polizei hat nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ am Montagnachmittag nach einem Einsatz in einem Computergeschäft in einem Baumarkt in Bad Saulgau die dortigen Geschäftsräume versiegelt. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Konstanz zu dem Einsatz keine Auskunft geben. Derzeit laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei. Nach Beobachtungen von Zeugen führte die Polizei sowohl den Inhaber als auch den Beschäftigten des Geschäfts ab.