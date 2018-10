Mann wegen Bomben angeklagt - Trump will sich nicht ändern

Von Manuel Schust

Die Schauspielerin und Autorin Bettina Kenter-Götte hat am Freitag in Stiefels Buchladen ihr Buch „Heart’s Fear“ vorgestellt und schilderte dabei, wie sie am eigenen Leib erfahren musste, „dass Hartz IV nicht die Armut, sondern die Armen bekämpft“. Diese Veranstaltung war inhaltliche Höhepunkt der diesjährigen Armutswoche in Tuttlingen.

Als Schauspielerin und Synchronbuchautorin verdiente Bettina Kenter-Götte 35 Jahre lang gut. Doch als sie aufgrund einer chronischen Erkrankung nicht mehr arbeiten kann und obendrein ihr ...