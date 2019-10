Mann stiehlt Lastwagen und fährt in Autos - 17 Verletzte

Mit einem gestohlenen schweren Lastwagen ist ein Mann am Abend in der Innenstadt von Limburg auf mehrere Autos aufgefahren und hat 16 Menschen verletzt. Der Diebstahl passierte laut Polizei in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes. Der Mann am Steuer des Lkw wurde festgenommen, auch er trug bei der Kollision an einer Ampelkreuzung Verletzungen davon. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und warnte vor Spekulationen. Sie machte keine Angaben dazu, ob der LKW-Fahrer die Autos vor ihm mit Absicht gerammt hat.