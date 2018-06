Mann schleppt sich mit Bauchschuss in die Hamburger Davidwache

Ein 30-Jähriger ist in der Nähe der Hamburger Reeperbahn niedergeschossen worden. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und sollte dort operiert werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr sprach von einem Bauchschuss. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Wie viele Schüsse gefallen waren, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Die Ermittler fahnden nach dem mutmaßlichen Schützen. Das Opfer hatte sich den Angaben zufolge in die bekannte Polizeistation Davidwache auf der Reeperbahn geschleppt.