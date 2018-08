Mann schießt beim russischen Außenministerium auf Polizisten

Ein Mann hat in der Nähe des russischen Außenministeriums in Moskau auf zwei Polizisten geschossen. Der Mann habe am Abend das Feuer auf die Wachleute im Moskauer Stadtzentrum eröffnet, teilte das Innenministerium der russischen Hauptstadt mit. Ein Polizist sei dabei verletzt worden. Die Einsatzkräfte erwiderten das Feuer und sollen den Täter dabei ebenfalls schwer verletzt haben, hieß es. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich dabei um einen 30-jährigen Mann aus dem Nordkaukasus handeln. Details und Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.