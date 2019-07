Mann in Stuttgart getötet - Täter flüchtet auf Fahrrad

In der Abwasser-Affäre um den verschmutzen See in Manzell und Fischbach haben mehrere erkrankte Badegäste Strafanzeige gegen die Stadt gestellt.

Das bestätigte Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Eine betroffene Familie habe zudem bereits eine nicht näher bezifferte Schadensersatzforderung angekündigt.

Ein Schwimmer ist derweil an einer Salmonellenvergiftung erkrankt, berichtet Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis.