Manchmal muss es Mousse sein

Schokolade ist eine zauberhafte Süßigkeit, mit der sich viel mehr anstellen lässt, als sie einfach bloß von einer Tafel herunterzubeißen. Ihr Facettenreichtum drückt sich gerade auch bei den Desserts aus.

Der Klassiker auf diesem Gebiet schlechthin ist die Mousse au Chocolat, die von ihrer weichen, luftigen Textur lebt. Die Mousse vermittelt dabei eine Leichtigkeit, die sie in Wirklichkeit nicht besitzt. Denn kaum ein Nachtisch konzentriert mehr Kalorien so dicht auf einem Löffel. Aber zu Weihnachten sollte das mal keine Rolle spielen? Und darum machen wir uns ans Werk, die schaumige Sünde selbst herzustellen.

Einfaches Rezept für eine Mousse au Chocolat

Es gibt sehr viele verschiedene Rezepte. Mal wird mit Sahne gearbeitet, mal zusätzlich mit Gelatine wegen der Festigkeit. Außerdem bereichern vegane Varianten den Speisezettel. An dieser Stelle wollen wir uns einer sehr gelingsicheren Art ohne Sahne widmen.

Die Zutatenliste ist kurz: Pro Person benötigen wir ein Eigelb sowie ein Eiweiß – sorgsam getrennt. Denn sind auch nur geringste Spuren von Eigelb im Eiklar, lässt es sich nicht mehr steif schlagen. Neben den Eiern braucht es pro Nase: 30 Gramm dunkle Kuvertüre, 15 Gramm Butter und 10 Gramm Zucker sowie eine Prise Salz. Bei der dunklen Schokolade sind mindestens 50 Prozent Kakaoanteil am besten geeignet.

Die Zubereitung ist im Verhältnis zum spektakulären Ergebnis sehr simpel: Kuvertüre in Stückchen brechen und mit der Butter in eine Metallschüssel geben. In einem Topf Wasser auf mittlerer Stufe erwärmen, dann auf niedrigste Stufe schalten, Metallschüssel auf das Wasserbad setzen und zehn bis 20 Minuten warten. In der Zeit schmilzt die Schokolade sanft und kann nicht zu heiß werden. Bei höheren Temperaturen besteht die Gefahr, dass sie gerinnt.

Parallel dazu einfach die Eier verarbeiten, sehr wichtig dabei: Die Eier sollten Zimmertemperatur haben. Sind die Eigelbe kühlschrankkalt, besteht die Gefahr, dass sie nachher beim Vermischen mit der warmen Schokolade ausflocken und sich nicht gut verbinden. Die Eigelbe mit der Hälfte des Zuckers so lange rühren, bis die Masse luftig ist und fast weißlich-glänzend aussieht. Die Eiweiße mit einer Prise Salz sehr steif schlagen – dabei den restlichen Zu-cker nach und nach dazugeben.

Der letzte Schritt ist entscheidend

Ist die Schokolade vollständig geschmolzen und mit der Butter verrührt, vom Wasserbad nehmen und etwas abkühlen lassen. Die Temperatur ist dann richtig, wenn die Masse mäßig warm, aber noch richtig flüssig ist. Das ist der perfekte Augenblick, um Schokolade und Eigelbmasse sorgfältig zu vermischen.

Der letzte Schritt ist entscheidend: Zunächst geben wir ein Drittel des Eischnees in die Masse und verrühren sie. Das zweite Drittel wird nun mit Vorsicht mittels eines Spatels untergehoben, vom Rand zur Mitte, während die Schüssel gedreht wird. Bei diesem Schritt Zeit lassen – denn sonst verliert die Mousse ihre Luftigkeit und sackt zusammen. Den Vorgang mit dem letzten Drittel Eischnee wiederholen, bis das Eiweiß in der Masse mehr oder weniger unsichtbar geworden ist.

Die Mousse in Gläschen oder in einen flachen Behälter füllen. Sie muss jetzt mindestens fünf Stunden im kältesten Teil des Kühlschranks durchkühlen. Nur dann wird sie gut fest – mit einem heißen Löffel lassen sich auf diese Weise schöne Nocken abstechen und anrichten. Die Mousse ist bis zum übernächsten Tag im Kühlschrank haltbar. Der intensive Geschmack und die schaumige Konsistenz halten sich aber deutlich länger im Gedächtnis.