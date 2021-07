Man wird schneller wieder fit, als man denkt

Keine Frage: Trainierte Muskeln zu haben, ist gesund und sieht meistens auch gut aus. Doch in den Lockdowns hat die körperliche Fitness an vielen Stellen gelitten. Ohne Sport und Training gehen die Muskeln nun einmal zurück, und dann hat man das Problem: Wie baue ich sie wieder auf? Die wissenschaftliche Datenlage kann dazu einige Vorschläge unterbreiten. Und die Forscher haben auch einen Trost parat: Muskeln erinnern sich an ihr Leben vor Corona.

Während das Virus das öffentliche Leben lahmlegte, hat es viele auch zu Couch-Potatos gemacht. Die Fitness- und Kraft-Studios geschlossen, in den Sporthallen geht auch nichts, und wer schafft es schon, sich zu Hause zum Hanteltraining aufzuraffen? Nicht wenige Menschen schauen derzeit auf ihren Bauch, ihr Gesäß und ihre Arme – und denken dabei wehmütig an jene Zeiten zurück, als dort noch Muskelspannung herrschte. Doch glücklicherweise erinnern sich auch ihre Muskeln daran – und dadurch braucht es nicht viel, um sie wieder in ihren Ausgangszustand zu bringen.

„Muskeln, die eine Trainingsgeschichte haben, erhalten sich die Sensitivität für dieses Training, auch wenn sie längere Zeit inaktiv sind“, erklärt Marcus Moberg von der Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm. „Sportwissenschaftler nennen das Muscle Memory.“ Es ist wie beim Radfahren: Wer es einmal kann, der verlernt es nicht mehr. Und so hat auch der trainierte Muskel diesen Zustand eingespeichert, selbst wenn er mal für längere Zeit nicht trainieren konnte.

Muskelzellen erinnern sich an ihr Leben vor Corona

Aus diesem Grunde dürfen wir nach dem Lockdown hoffen, dass unsere Muskeln sich zügig wieder zeigen. Vorausgesetzt, sie waren vorher gut im Training. Und vorausgesetzt, dass man nach dem Lockdown auch wieder mit dem Training beginnt. Wobei man dann allerdings vorsichtig und mit geringerer Intensität – ungefähr bei 50 Prozent – einsteigen sollte, da Muskeln deutlich verletzungsanfälliger werden, sobald sie Masse verloren haben.

Weniger klar sind die physiologischen Hintergründe der Muscle Memory. Norwegische Forscher verorteten sie vor etwa einem Jahrzehnt in den Zellkernen der Muskelfaser. Demzufolge nimmt deren Anzahl durch Training zu, und wenn damit pausiert wird, geht nur die Muskelfaserdicke zurück, während die Anzahl der Kerne und damit auch ihrer Gene auf dem hohen Niveau bleiben. „Auf diese Weise kann sich die Muskelzelle an ihren einstigen Ruhm erinnern“, erläutert Studienleiter und Zellbiologe Kristian Gundersen von der University of Oslo. Mit der Folge, dass sie wachstumsmäßig sofort anspringt, wenn wieder trainiert wird. Das klingt nachvollziehbar – und doch wurde dieses „Kern-Gedächtnis“ der Muskeln bislang nur an Mäusen nachgewiesen, nicht aber beim Menschen.

Für diesen vermutet Moberg vielmehr einen anderen Mechanismus, und den kann er auch mit einer aktuellen Studie untermauern. Darin ließ er 19 Frauen zunächst eines ihrer Beine trainieren, zehn Wochen lang, um sie anschließend für 20 Wochen in eine Trainingspause zu schicken. Als sie danach ihre Übungen wieder aufnahmen, diesmal aber mit beiden Beinen, entwickelte ihr trainingserfahrenes Bein bis zu 25 Prozent mehr Muskelkraft. Und auf molekularer Ebene zeigten sich in ihm bestimmte Biomarker, die auf eine starke epigenetische Aktivität hinwiesen. Mit anderen Worten: Muscle Memory besteht beim Menschen weniger in einer zahlenmäßigen Erhöhung der Muskelzellen-Gene, als vielmehr in der Fähigkeit, die richtigen Gene ein- und ausschalten zu können, wenn das Training wiederaufgenommen wird. Bleibt die Frage, wie lange das epigenetische Muskelgedächtnis vorhält. In Mobergs Studie hielt es immerhin rund fünf Monate, obwohl die Probandinnen vorher nur die Hälfte dieser Zeit trainiert hatten. Wer also bereits zwei Jahre trainiert hat, dürfte problemlos durch einen halbjährigen Lockdown kommen, ohne dass seine Muskeln sonderlich an Trainierbarkeit eingebüßt hätten.

Komplexe Bewegungsmuster haben nachhaltigen Effekt

Eine andere Frage wäre, ob bestimmte Sportarten für einen besonders nachhaltigen Effekt im Muskelgedächtnis sorgen. Hier verweist die Studienlage auf die Formel: Je komplexer der Bewegungsablauf, desto besser. Wer also seine Brustmuskeln lediglich mit Liegestützen aufgerüstet hat, wird sie nach einer längeren Trainingspause schwerer wieder aufbauen können als jemand, der die gleiche Muskelgruppe im Rahmen eines Tennis- oder Rudertrainings mit ihren ungleich komplexeren Bewegungen entwickelt hat. Zellbiologe Gundersen bescheinigt vor allem dem Klettern einen „Booster-Effekt“ für das Muscle Memory. Eltern sollten daher ihre Kinder bloß nicht – etwa aus übertriebener Fürsorge – vom Klettern auf Bäumen oder Spielgeräten abhalten. Ihr Muskelgedächtnis profitiere davon bis ins Erwachsenenalter.

Verschiedene Studien zum Muskeltraining:

Schon der Gedanke macht den Muskel stark

Gute Nachrichten für alle noch kommenden Lockdowns: Ein Forscherteam der Cleveland Klinik in Ohio fand heraus, dass schon der reine Gedanke an sportliche Aktivitäten das Muskelwachstum anregt. Die US-Sportphysiologen hatten zehn Probanden zu fünf Trainingseinheiten die Woche eingeladen, bei denen sie sich vorstellen sollten, wie sie ihren Bizeps so stark wie möglich anspannen. Das Ergebnis: Die mentalen Übungen stärkten den Muskel schon nach sechs Wochen um 13,5 Prozent. Studienleiter Guang Yue erklärt diesen Effekt daraus, dass Muskeln letzten Endes von motorischen Impulsen aus dem Gehirn kontrolliert werden. „Und die kann man auch durch mentale Übungen erzeugen“, erklärt der Sportphysiologe. Zwar nicht so stark wie bei Muskelarbeit, aber stark genug, um den Muskel kräftigen. Die Kräftigung war übrigens auch drei Monate nach Trainingsende noch zu beobachten.

Auch kleine Gewichte bringen Wachstum

Laut einer Studie der McMaster-University kann man mit leichten Gewichten genauso Muskeln beim Training aufbauen wie mit schweren. Die US-Forscher hatten zunächst die Maximalgewichte ihrer Probanden bei der Kniebeuge ermittelt und sie dann dreimal wöchentlich entweder mit 90 Prozent oder aber nur 30 Prozent dieses Gewichts trainieren lassen. Beide Gruppen sollten jeweils bis zur Erschöpfung arbeiten, was in der ersten bei fünf bis zehn Wiederholungen und in der zweiten bei mindestens 24 Wiederholungen der Fall war. Nach zehn Wochen Training war das Muskelwachstum bei beiden Gruppen praktisch gleich. „Man muss keine schweren Gewichte stemmen, um Muskeln zum Wachstum zu bringen“, erläutert Studienleiter Stuart Phillips. Entscheidend sei vielmehr, dass eine bestimmte Mindestzahl an Wiederholungen eingehalten wird. „Es geht darum, den Muskel zu erschöpfen und dadurch zur Bildung neuer Proteine anzuregen“, betont Phillips.

Kaffee macht müde Muskeln wieder frisch

Muskeln erholen sich nach dem Training deutlich schneller, wenn der Sportler danach fünf Tassen Kaffee trinkt. Dies haben australische Forscher in einem Experiment nachweisen können. Sie hatten sieben gut trainierte Radfahrer bis zur Erschöpfung auf dem Ergometer fahren lassen und sie danach entweder mit einem Kohlehydrat-Drink oder aber mit einem gemischten Koffein-Kohlehydrat-Drink versorgt. Das Ergebnis: Wenn die Sportler den Kombi-Drink getrunken hatten, fand man in ihrem Muskel rund 60 Prozent mehr Glykogen, aus dem die Energie für die Muskelarbeit gezogen wird. Studienleiter John Hawley vom Royal Melbourne Institute of Technology vermutet, dass Koffein wichtige Signalenzyme für die Glykogenbildung anregt. Einige Sportler klagten allerdings nach dem Verzehr der Koffeindrinks über Schlafstörungen.

Der Muskelkater mag weder Sauna noch Eiskammer

Was hilft besser bei Muskelkater – Wärme oder Kälte? Ein Forscherteam der chinesischen Lanzhou University hat kürzlich 32 Studien zu diesem Thema ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass beide Anwendungen helfen. Es hängt jedoch davon ab, wann sie zum Einsatz kommen. Demnach hilft Kälte – etwa in Form des Eisbades – am besten, wenn sie bis zu einer Stunde nach dem problematischen Trainingsreiz zum Einsatz kommt. Nach 24 Stunden zeigt sie keinen Effekt mehr. Der Grund: Kälte reduziert den Muskelkaterschmerz, indem sie die Durchblutung drosselt und die Schmerzweiterleitung blockiert. Dies ist nur unmittelbar nach der Verletzung – und beim Muskelkater handelt es sich um kleine Risse im Muskelgewebe – sinnvoll. Wärme, wie etwa beim Saunagang, hilft hingegen auch noch 24 Stunden nach dem Eintritt der Verletzung. Denn ihr Effekt besteht darin, dass sie die betroffene Muskulatur entspannt und besser durchblutet, sodass die Reparaturprozesse im Gewebe unterstützt werden.