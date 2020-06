„Man from Beirut“: Thriller mit Kida Khodr Ramadan

38 Quadratmeter für vier Personen – die Leutkircher Familie Gretz hat in Wielazhofen einen passenden Platz für ihr Tiny House (SZ berichtete) gefunden. Seit rund vier Wochen lebt die vierköpfige Familie nun bereits dort. Der „Schwäbischen Zeitung“ geben Hanna, Michael, Elias (sechs Jahre) und Sofia Gretz (zweieinhalb Jahre) einen Einblick in ihr neues Heim in Kleinformat.

Seit dem 17. April steht das Tiny House am nördlichen Rand von Wielazhofen.