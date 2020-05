Mal ehrlich, wie geht es Ihnen gerade? Sagen Sie uns Ihre Meinung

Schwäbische.de möchte Ihnen - unseren Usern - zu spannenden oder streitbaren Themen ein spezielles Forum bieten, um Ihre Meinung zu sagen.

Das sagen Schwäbische.de-Redakteure

Hagen Schönherr (Leiter der Digitalredaktion): "Als Familie konnten wir uns den Alltag während des Corona-Lockdowns gegenseitig angenehmer machen und die Kinderbetreuung auch ohne Kindergarten und Kita sicherstellen. Aber es gibt Grenzen: Besonders der zuvor intensive Kontakt zu den Großeltern hat auf beiden Seiten sehr gefehlt. Das wurde erst mit dem Beginn der Lockerungen wieder besser und hat die Laune bei Groß und Klein dann spürbar steigen lassen. Um die Sehnsucht nach den besten Freunden der Kleinen zu stillen haben wir auch Videokonferenzen arrangiert, manchmal stundenlang – und beim direkten Nachbarsjungen zugegebenermaßen auch mal ein Auge zugedrückt. Ganz unabhängig davon ist die Zeit beruflich eine Herausforderung: Homeoffice war zu Beginn noch angenehm. Doch so langsam möchte man seinen Kollegen mal wieder ins echte, statt ins virtuelle Gesicht blicken."

Stefan Fuchs (Digitalredakteur Bodenseekreis): "Acht Wochen lang habe ich meine Wohnung überhaupt nicht verlassen, weil ich aus gesundheitlichen Gründen zur Risikogruppe gehöre. Inzwischen tue ich das nur, wenn es unbedingt sein muss. Im Nachhinein betrachtet klingt das für mich selbst erschreckend, aber ehrlich gesagt: So schlimm war's bisher gar nicht. Klar, die echten, nicht nur virtuellen, sozialen Kontakte fehlen. Aber wie viele Freunde hätte ich tatsächlich gesehen? Wahrscheinlich weniger, als in den Video-Partys. Der Feierabend gehört jetzt statt dem Pub eben der Gitarre. Ich kann der Sache positive Seiten abgewinnen - aber mir ist auch klar, dass es andere weitaus härter trifft. Zur Erleichterung darüber, dass ich mich nicht angesteckt habe, kommt deshalb Demut dazu und Dankbarkeit all jenen gegenüber, die Rücksicht nehmen, um andere zu schützen."

Michael Scheyer (Zentrale Digitalredaktion): "Ich vermisse die gute Laune. Schlechte Laune, meinte Nietzsche, sei ansteckend und verbreite sich wie eine Krankheit. Und ich finde, das lässt sich gerade sehr gut beobachten: Überall regen die Menschen sich auf, überall lassen sie es heraushängen, dass sie unzufrieden sind, überall zeigen sie mit dem Finger auf andere. Das zieht mich richtig runter. Masken zu tragen ist unangenehm, ja, klar. Aber viel unangenehmer zu ertragen sind Menschen, die ihrem Ärger über die Masken laut Luft machen. Was hilft es denn? Nichts, finde ich, es macht doch alles nur noch schlimmer. Das ewige Genörgel und Gemaule – nur wegen eines Fetzens aus Stoff vor Mund und Nase. Ich habe momentan nur einen Wunsch: Dass sich die Menschen wieder mehr auf das Positive konzentrieren, dass die Menschen wieder ein bisschen bessere Laune haben, dass wir alle wieder ein wenig freundlicher miteinander sind und auch mal wieder spontan über etwas Lachen können. Das vermisse ich sehr."

Lilia Ben Amor (Zentrale Digitalredaktion): "Mein Fahrrad und ich – ich und mein Fahrrad. Wir sind jetzt richtig dicke Freunde. Der schmerzende Hintern nach den ersten paar Tagen ist schon lange vergessen. Vielmehr zucken meine Beine schon ungeduldig, wenn ich mal einen Tag keine Spritztour machen konnte. Mein Fahrrad und ich haben während der Krise die gesamte Nachbarschaft erkundet. Jede Seitengasse haben wir erobert, jedes Schlagloch und jede Baumwurzel gespürt. Ich kann mich glücklich schätzen, dass die Krise mich und meine Familie nicht so hart getroffen hat und ich keine Angst um meine Zukunft oder meine Gesundheit haben muss. Stattdessen hat sie mich gelehrt, die traumhafte Landschaft vor meiner Haustür wertzuschätzen - die Ecken und Orte, an denen ich sonst nur mit dem Auto vorbeigerauscht bin. Mein Fahrrad und ich ergänzen uns auch super, wenn wir Freunde treffen. Ein Spaziergang zu zweit? Klar! Aber nur mit einer Fahrradlänge Abstand. Was ich wirklich vermisse: meine Eltern in den Arm zu nehmen. Nicht nur von unten zum Balkon rauf zu winken. Das kann mir mein neuer Freund nicht bieten – dazu ist mein Fahrrad schlicht zu unhandlich."

Michael Wollny (Chef vom Dienst Digitalredaktion): "Ich habe Freunde, die in Großstädten wohnen und von den Maßnahmen noch heftiger betroffen waren als wir hier im ländlichen Südwesten, wo man sich doch jederzeit recht schnell in eine fantastische und offene Natur flüchten kann. Persönlich erfahre ich auch das Problem, die Kinder mit Homeschooling so gut wie möglich auf einem akzeptablen Leistungsstand zu halten. Und natürlich fehlt den Kleinen der Kontakt zu Oma und Opa und den Klassenkameraden, aber wir versuchen mit Video-Schalten etwas gegenzusteuern. Das gilt auch für den Umgang mit Freunden: Ein Online-Quiz über Skype mit einem kühlen Bier oder Glas Wein neben dem PC kann eine schöne Abwechslung sein. Es ist schon etwas zynisch, aber wenig überraschend, dass erst der Blick auf den Tod den Blick für das Leben schärft. Gesundheit, Freunde und Job - alles keine Selbstverständlichkeiten. Und gerade weil wir Journalisten aus diversen Gründen aktuell am Limit und teils darüber hinaus arbeiten, erfährt man seit Wochen eine Art auferlegte Entschleunigung. Mir persönlich tut sie unheimlich gut, vor allem die durch Homeoffice gewonnene Zeit mit der eigenen Familie. Man kommt ins Grübeln: Will man wirklich zurück ins Leben vor Corona - oder ist danach eine neue Art zu leben nicht erstrebenswerter?"

David Weinert (Mediengestalter Zentrale Digitalredaktion): "Da ich alleine in meiner Wohnung lebe, sehne ich mich mehr und mehr nach meinen Freunden und meiner Familie. Natürlich kann man den Kontakt online irgendwie aufrechterhalten, aber eine Grillparty bei der Familie oder einen Bar-Besuch mit Freunden ersetzt das nicht. Deswegen sind die wenigen persönlichen Treffen, die man hat, immer das absolute Highlight der Woche. Auch das normale Arbeitsleben vermisse ich sehr. Im Homeoffice fällt es mir manchmal schwer, eine richtige Routine aufrechtzuerhalten. Ohne direkte Zusammenarbeit mit dem Team wirkt der Arbeitsalltag auch einfach zu distanziert. Natürlich bin ich dankbar und wirklich unglaublich beeindruckt von der Rücksichtnahme der meisten Mitbürger und es wird kein Problem sein, weiterhin unter diesen Umständen zu leben. Ich kann aber eine Rückkehr zur Norm kaum mehr erwarten."