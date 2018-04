Die Stadt braucht für Flüchtlinge, die meist schon länger als zwei Jahre in Ravensburg wohnen und oft gut integriert sind, dringend passende, darunter familiengerechte Wohnungen. Trotz aller Anstrengungen fehlen spätestens ab 2019 rechnerisch 200 Plätze in der sogenannten Anschlussunterbringung. Weil der Markt ohnehin bereits sehr angespannt ist, will die Verwaltung auf das Problem mit einem weiter gefassten Ansatz reagieren: „Wir reden vom Standard sozialer Wohnungsbau - und zwar für alle, die ihn benötigen“, sagt Erster Bürgermeister Simon ...