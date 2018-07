Mailänder Mode zeigt sich zugeknöpft

Mailand (dpa) - Vor genau einem Jahr ereiferten sich die Beobachter über den Flirt mit dem Vulgären auf den Mailänder Laufstegen. Folgt nun etwa die neue Prüderie?

Röcke bis auf den Boden, weit geschnittene Hosen und überhaupt sehr viel, wenn auch leichter Stoff am Körper: Die noch bis zum Dienstag laufenden Defilees der Milano Moda Donna mit den Trends für die Saison Frühjahr/Sommer 2011 setzen eher auf Exotik als auf Erotik.

Sexy? Das ist ohnehin nur ganz selten ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem Namen Jil Sander fällt. Raf Simons, der Designer hinter der im Ursprung deutschen Marke, stellte am Samstag eine Mode vor, die vom Publikum mit Begeisterungsstürmen aufgenommen wurde. Es war vielleicht keine Ode an die Weiblichkeit, aber eine hoch ästhetische, überaus moderne Kollektion.

Simons trieb den großen Trend der Mailänder Schauen, die harten, kräftigen Farben wie sie auch schon Prada oder Gucci zeigten, zur Perfektion. Das grelle Pink, das toxische Grün oder das kräftige Orange lässt er auf schlichten Formen zur vollen Entfaltung erstrahlen. Die so eingefärbten Röcke fließen linear bis auf den Boden. Dazu kombiniert er dann zum Beispiel ein simples weißes T-Shirt. Immer wieder schichtet der belgische Designer seine Mode: Rock über Hose, Parka über dem voluminösen Kleid. Raffiniert sind seine Details, wie die wattierten Rüschen oder die grafisch applizierten Farbstreifen auf einigen Mantelrückseiten.

Giorgio Armani unterlegte in seiner Emporio-Linie alles, was kurz ist, mit zumeist erst unter dem Knie endenden Unterröcken aus Stretch-Tüll. Ob das noch sexy ist oder doch eher spießig, bleibt Ansichtssache. Der Designer selbst sieht es pragmatisch: So hat auch die nicht mehr ganz so junge Frau die Möglichkeit, Mini zu tragen.

Bei Max Mara offenbarte sich Erotik manchmal erst auf den zweiten Blick. So hatten die vorn streng gekleideten Models zuweilen freigelegte Rückenpartien. Athletische Einflüsse fließen über die engen, kurzen Einteiler ein. Volumen erhält die Silhouette durch die extrem weit ausgestellten Hosenbeine, so dass das Ganze fast schon wie ein Rock wirkte. Und auch bei Max Mara dürfen Farben kräftig leuchten.

Viele Designer nehmen im Frühjahr/Sommer 2011 die Spur der 1970er-Jahre wieder auf. Ethno, Romantik und Hippie heißen die Themenfelder, aus denen die neue Mode entsteht. Sie sind wieder da, die weiten, wallenden Röcke und Kleider, die exotischen Drucke, die Rüschen und Volants.

Blumarine zum Beispiel schickte die Models am Samstag mit wehenden Hippie-Kleidern oder Kaftanen über den Laufsteg. Die Gürtel und Stiefel aus Wildleder, die Taschen und Hosen mit den Fransen vervollständigen dieses Bild. Doch die Blumarine-Frau darf mit kurzen Schlauchkleidern auch sexy sein. Ihre geliebten Leoparden-Drucke interpretiert Anna Molinari, die Designerin des italienischen Labels, in der neuen Saison auf pudrig-süßen Farben.

Rüschen, Spitze und Chiffon sind die Elemente, aus denen Just Cavalli einen romantischen Look konstruiert. Bei Emilio Pucci zeigen sich die 1970er-Jahre unter anderem in Schlaghosen und Kaftan-Formen. Auch Namen wie Etro, John Richmond oder Alberta Ferretti orientierten sich bereits an dieser Dekade.

Mit Sport ging es in den Sonntag, an dem Marni den Endspurt der Mailaender Modewoche einläutete. Consuelo Castiglioni, die Designerin der Marke, interpretierte das Thema raffiniert und überzeugend. Sportliche Kombinationen erhalten Netzeinsätze oder Volant-Säume. Mit Blumen bedruckte Kleider bekommen Bänder, die durch Ösen gezogen sind. Grafisch angelegt ist das Spiel mit den Farben. Und auch hier sind sie überaus kräftig im Ton.