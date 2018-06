„Magic in the Moonlight“: Liebeskomödie von Woody Allen

Trickbetrüger und Illusionskünstler stehen in der Kinobranche hoch im Kurs. Immer wieder werden Filmfiguren vorgeführt, welche die cineastische Wirklichkeit zu ihren Gunsten verdrehen wollen, etwa in „Catch Me If You Can“.

Nun versucht Woody Allen sein Glück: „Magic in the Moonlight“ erzählt von Trickbetrügern, die zwischen Schein und Sein wechseln und dabei selbst etwas die Orientierung verlieren.

Colin Firth mimt den britischen Gentleman, der einer angeblichen Schwindlerin (Emma Stone) das Handwerk legen soll. Das neue Werk in der langen Filmographie des unermüdlichen, fast 80-jährigen Regisseurs spielt im Südfrankreich der 1920er Jahre.

(Magic in the Moonlight, USA 2014, 98 Min., FSK ab 0, von Woody Allen, mit Colin Firth, Emma Stone, Simon McBurney)

Magic in the Moonlight