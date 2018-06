Maggie Gyllenhaal mit Michael Fassbender in „Frank“

Los Angeles (dpa) - Maggie Gyllenhaal („The Dark Knight“) schlägt sich auf die Seite des deutsch-irischen Schauspielers Michael Fassbender („Prometheus - Dunkle Zeichen“). Die Schwester von Hollywood-Star Jake Gyllenhaal hat in der Rock-Komödie „Frank“ eine Nebenrolle erhalten, berichtet „Variety“.

Fassbender spielt einen exzentrischen und mysteriösen Bandleader, Gyllenhaal ist sein weiblicher Side-Kick. Der irische Schauspieler Gleeson mimt einen jungen Musiker, der sich völlig übernimmt, als er bei Franks Band einsteigt. Die Dreharbeiten unter der Regie von Lenny Abrahamson („Garage“) sollen noch in diesem Monat in Irland und im US-Staat New Mexico beginnen.

