Maggi-Eis lockt sogar Kunden aus Japan

Erst brennt ein Bär, dann steht eine Sau in Flammen: In der Nacht auf Dienstag haben zwei Fälle von Brandstiftung bei Holzfiguren die Wangener Feuerwehr in Atem gehalten. Dabei wurde die Metzgerei Blaser in der Altstadt heftig in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

„So eine Sauerei!“ Der Kommentar einer Passantin vor der Metzgerei am Postplatz am Dienstagmorgen trifft – ob gewollt oder nicht – wortwörtlich ins Schwarze.