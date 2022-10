Magere Zeiten

Wer wissen möchte, wie mager die Zeiten wirklich sind, muss sich nur Fotos des ehemaligen Fußballmanagers Reiner Calmund ansehen. An seinem in alle Richtungen geschrumpften Körper schlottert die Kleidung nur so. Fast könnte man vergessen, dass die Gesundschrumpfung des Ex-Schwergewichts keine Folge des leidigen Krisen-Potpourris ist, sondern volle Absicht. Die Bildzeitung berichtet, dass Herr Calmund als Assistentin eine Opernsängerin engagiert hat. Sie heißt Elisa Wehrle. Und wer sich derzeit erstens eine Assistentin, und zweitens auch noch eine Opernsängerin leisten kann, für den sind die Zeiten wohl doch nicht so mager.

Apropos mager: Auf die Fotos von Boris Becker, der dem Vernehmen nach im Londoner Gefängnis ebenfalls Gewicht eingebüßt haben soll, wartet die Welt noch. Mit acht Kilo steht der Ex-Tennisstar im Minus auf der Waage. Ob er jemanden an seiner Seite hat, der oder die bei Bedarf Opern singen kann, weiß man nicht. Aber bei Becker ist alles möglich.

Apropos Opern: Bei dieser Art von Sangeskünstlern ist Magerkeit eher selten. Man denke nur an den allzu früh verstorbenen Luciano Pavarotti. Sein Privatsekretär – übrigens ohne besonderes musikalisches Talent – berichtet davon, wie der Maestro am liebsten üppige Schüsseln mit Tagliatelle benannten Bandnudeln samt Parmesan vertilgte, statt in teuren Delikatessen zu schwelgen. Dazu ein Fläschchen kühlen Lambrusco – fertigt war das Abendbrot. Pavarotti hat mit diesem schlichten Speiseplan schon in den fetten Jahren gezeigt, wie’s auch in mageren Zeiten gehen kann. (nyf)