Magdeburg schafft Weltrekord mit längster Vogelhauskette

Nach dem Überfall auf eine 51-jährige Frau in Biberach steckt die Polizei mitten in den Ermittlungen. Zu vorläufigen Ergebnissen hält sie sich bedeckt.

Wie berichtet, hatten vor gut einer Woche zwei Männer am Morgen an der Tür eines Reihenhauses in der Banatstraße geklingelt. Als die Frau öffnete, überwältigten, fesselten und knebelten die Täter sie. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau alleine in der Wohnung. Die Täter erbeuteten Bargeld und machten sich aus dem Staub.