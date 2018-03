Maffay vor Tourstart: Du musst Kraftreserven behalten

Jeder Musiker hat nach Überzeugung von Peter Maffay seine eigenen Tricks, um sich auf einer Tournee vor einer Erkältung oder Grippe zu schützen.

„Ich habe Helenes Tourplan gesehen - vier, fünf, sechs Konzerte hintereinander - das ist ein enormes Pensum“, sagte der 68-jährige Rockmusiker am Dienstag in Kiel - einen Tag vor seinem eigenen Tourneestart - mit Blick auf die jüngsten Konzertabsagen der Schlagerqueen Helene Fischer in Berlin und Wien.

„Es reicht schon irgendeine kleine Erkältung, um einen Stein ins Rollen zu bringen. Und wenn man den nicht mehr aufhält, dann wird das eine Lawine und irgendwann ist die Luft raus, man schafft es einfach nicht mehr“, sagte Maffay. „Das habe ich auch schon erlebt, andere auch. Ich glaube das einzige Rezept, das man dagegen entwickeln kann, ist, sich selber einigermaßen gut einzuteilen, einen regelmäßigen Rhythmus zu leben, aufzupassen, dass man die Kraftreserven, die es gibt, nicht zu sehr antastet.“ Er selber mache auch regelmäßig Sport.

Maffay trank beim Pressetermin mit Gesangsproben immer wieder aus einem Teebecher. Am Mittwoch startet er in Kiel, bis zum 17. März gibt der Altrocker 23 Konzerte in Deutschland; das Finale ist aber am 22. März in Zürich. Laut Veranstalter sind bereits mehr als 180 000 Karten verkauft - 98 Prozent Auslastung. Auf der Tournee wird Maffay begleitet von Peter Oerding und anderen Gaststars wie der niederländischen Countrysängerin Ilse Delange.

Mit seinem im November erschienenen „MTV Unplugged“-Album eroberte Maffay sofort die Spitze der deutschen Album-Charts. Es ist die 18. Nummer-eins-Platte des Rockstars. Maffay räumte ein, auf der Tournee mit den großen Hallen ein „nicht ganz astreines Unplugged“ zu bieten - man habe eine Anlage und Mikrofone, um gehört werden zu können. „Aber die Spielweise, die Stilistik ist reduziert auf eine Gitarre oder einen Bass, den man auch ohne Effekte, ohne elektronische Verstärkung spielen kann.“

Kurz angebunden antwortete Maffay auf Fragen zu seiner neuen Lebenspartnerin Hendrikje Balsmeyer. Ob er für seine 38 Jahre jüngere Freundin bereits ein Geschenk zum Valentinstag habe? „Selbverständlich“. Und ob sie ihn auf der Tournee begleite? „Wir sind beide unterwegs, ja.“ Bei der Frage, ob es möglicherweise eine neue Hochzeit geben könnte, wandte sich Maffay anderen Journalisten zu. Maffay war bisher vier Mal verheiratet.

Tournee-Daten Peter Maffay MTV Unplugged Tour '18