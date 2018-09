Macrons Partei: Franzosen stehen zu Europa

Von Deutsche Presse-Agentur

In Dörzbach (Hohenlohekreis) hat ein Hund eine Herdplatte eingeschaltet und damit eine Explosion verursacht. Der 52-jährige Besitzer des American-Stafford-Terriers hatte nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen einen Campingkocher auf dem Herd stehen lassen und die Wohnung für rund zwei Stunden verlassen. In dieser Zeit sei der Hund vermutlich am Herd hängengeblieben und habe ihn dadurch eingeschaltet, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Durch die Hitze explodierte die Gasflasche des Campingkochers - es kam zu einer Druckwelle, die einen Schaden ...