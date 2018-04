Macron will europäische Finanzhilfen für Flüchtlingsaufnahme

Von Deutsche Presse-Agentur

Unbekannte haben in einer Schule in Bad Urach einen Umschlag mit den Prüfungsaufgaben für die Realschüler im Fach Deutsch geöffnet. Daher müssen nun landesweit die Deutschprüfungen von diesem Mittwoch auf den 27. April verschoben werden, wie das Kultusministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Betroffen seien etwa 40 000 Schüler. Die Schule im Kreis Reutlingen hatte den geöffneten Umschlag mit beschädigtem Siegel am vergangenen Freitag bemerkt.