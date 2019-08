Von Schwäbische Zeitung

Der Fall des toten Säuglings Joris, der am 3. September 2018 bei Frohnstetten im Wald gefunden wurde, wird in der Aktenzeichen XY-Sendung am Mittwoch, 28. August beleuchtet.

Die Ermittlungsgruppe „Wald“ vom Polizeipräsidium Konstanz, die den Fall bearbeitet, will so neue Erkenntnisse zur noch unbekannten Mutter des Säuglings sowie über dessen unklare Todesumstände gewinnen.

Die Frau konnte trotz der sehr umfangreichen und intensiven Nachforschungen bislang nicht ermittelt werden.