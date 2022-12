Macht endlich die Augen auf, Menschenskinder!

"Entschleunigung" wurde als psychologischer Trendbegriff, als Antwort auf die Rastlosigkeit unserer digitalisierten Alltagswelt geboren. Der Zugriff auf Informationen in Echtzeit ist Fluch und Segen zugleich.

Ein Segen, wenn wir schnell und verlässlich über das Smartphone mit relevanten Nachrichten versorgt werden, wie wir sie bei Schwäbische.de täglich anbieten. Ein Fluch, wenn der ständige Blick auf den Hosentaschenbildschirm unsere ganze Aufmerksamkeit beansprucht, weil wir befürchten, etwas verpassen zu können - und auf eben diese Weise in der Tat etwas verpassen: den Augenblick.

Und zwar den Augenblick in seinem ureigenen Wortsinn. Denn seien wir mal ehrlich: Das, was unser Auge im Alltag häufig erblickt und in eine geradezu hypnotische Aufmerksamkeitsabhängigkeit verwandelt, spielt sich auf Bildschirmen ab.

Mal schnell auf Facebook und Instagram schauen, was die Freunde so treiben.

WhatsApp blinkt auf: "Dieses Video ist so lustig, das musst Du gesehen haben!!!" und "Hey, was macht Ihr denn jetzt an Silvester??? Warte immer noch auf Antwort!"

Nebenbei schnell die Mails aus der Arbeit checken: Ist was Wichtiges reingekommen?

Wir sollten uns die Besinnlichkeit nicht nur für die drei Weihnachtstage im Dezember reservieren, wenn wir bereits atemlos durch das Jahr gehetzt sind. Sich zu besinnen, zur Besinnung zu kommen, täte uns zweifellos das gesamte Jahr über gut.

Schließlich eilen wir Erwachsenen Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat mit Scheuklappen durch die vier Jahreszeiten. Den Blick stets fokussiert auf das vermeintlich Wesentliche: das Erfüllen von Rollen und Erwartungen, das Abarbeiten von Aufgaben und Pflichten. Das Funktionieren.

Vermeintlich Nebensächliches fliegt links und rechts an unserer Aufmerksamkeit vorbei. Dabei entgeht uns so mancher Liebreiz des Lebens. Kleinigkeiten meist. Ein nettes Wort, ein ehrliches Lächeln, eine herzliche Geste. Oder einfach nur der Zauber eines Augenblicks, wenn etwa der Purpur der Wintersonne über abendlichen Nebelwiesen zerfließt.

Wir sollten uns die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit wieder aneignen, indem wir von unseren Kindern lernen. Die Welt durch Kinderaugen zu betrachten, ist schließlich keine Phrase. Es ist eine Anleitung zur Achtsamkeit.

Und Menschenskind wann, wenn nicht zu einer Zeit, in der wir einem Kind in der Krippe unsere ganze Aufmerksamkeit schenken, wäre eine Rückbesinnung auf das Kind in uns selbst endlich angebracht?