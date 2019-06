Maas: „Wir dürfen den Irak jetzt nicht hängen lassen“

Bundesaußenminister Heiko Maas setzt darauf, dass der Irak weiter zur Deeskalation in der Krise zwischen dem Iran und den USA beiträgt. Nach seinen politischen Gesprächen in Bagdad lobte er das „sehr besonnene“ Vorgehen der irakischen Regierung in dem Konflikt und sicherte ihr weitere Unterstützung beim Wiederaufbau und bei der Stabilisierung ihres Landes zu. „Wir dürfen den Irak jetzt nicht hängen lassen.“ Der Irak gilt als möglicher Schauplatz einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran.