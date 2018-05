Maas spricht mit Lawrow über Iran, Syrien und Ukraine

Von Schwäbische Zeitung

Dier Berlin Recycling Volleys haben zum dritten Mal hintereinander die deutsche Volleyballmeisterschaft gewonnen. Sie schlugen – ebenfalls zum dritten Mal in Serie – den VfB Friedrichshafen am Mittwochabend am Bodensee im fünften und alles entscheidenden Finalspiel glatt mit 3:0. (20:25, 17:25, 22:25)

Der VfB Friedrichshafen, der die ersten 37 Spiele dieser Saison wettbewerbsübergreifend gewonnen hatte und in dieser Finalserie einen 0:2-Rückstand wettgemacht hatte, scheiterte an starken Berlinern, mehr aber noch an den eigenen ...