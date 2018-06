Maas: Rund 400 Strafverfahren gegen IS-Anhänger in Deutschland

In Deutschland laufen derzeit rund 400 Strafverfahren gegen mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS. „Der Generalbundesanwalt führt aktuell 135 Verfahren mit etwa 200 Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Syrien“, sagte Bundesjustizminister Heiko Maas der dpa. Bundesweit gebe es ungefähr noch einmal doppelt so viele Strafverfahren“, erklärte er. Gemeint sind damit etwa 270 Verfahren der Staatsanwaltschaften in den Bundesländern. Die SPD berät heute zum Auftakt ihres dreitägigen Bundesparteitages in Berlin unter anderem über den Kampf gegen den IS.