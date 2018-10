Maas bietet humanitäre Hilfe in Syrien an

Von Deutsche Presse-Agentur

An seinem zweiten Arbeitstag hat sich ein 22-Jähriger in Kirchheim (Landkreis Unterallgäu) einen Metallhaken ins Auge gespießt. Nach dem Unfall am Dienstagabend war laut Polizei unklar, ob er mit dem verletzten rechten Auge wieder sehen wird.

Der Mann und sein Kollege hatten Gestelle für Einkaufswagen von den Metallhaken abgenommen. Ein frei hängender Haken traf den Arbeiter am Kopf. Retter brachten ihn zur Notoperation in die Augenklinik der Universität Ulm.