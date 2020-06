Müssen wir unseren Fleischkonsum überdenken? User von Schwäbische.de geben emotionale Antworten

Hunderte Millionen Tiere werden jedes Jahr allein in Deutschland für den Hunger nach Fleisch getötet und geschlachtet. Sollten wir nicht unseren Konsum überdenken? Leser-Meinungen.

Riesige Fleischfabriken wie Tönnies sind ein Symptom für unseren enormen Fleischhunger. Doch ist das ökologisch und auch ethisch noch zu verantworten?

Allein an Schweinen wurden nur in Deutschland 2019 laut Statista 55 Millionen Tiere geschlachtet. Weitere 5 Millionen Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde oder Lämmer kommen hinzu

Beim Geflügel waren es 2019 über 700 Millionen geschlachtete Tiere in Deutschland.

Müssen wir unseren Fleischkonsum überdenken? Wir haben unsere Leser befragt.

Hier eine Auswahl an Antworten:

Nur noch regional - die industrielle Schlachtung ekelt mich an

Michael S.: "Mittlerweile ist mein Fleischkonsum so eingeschränkt, dass ich fast vegetarisch lebe. Ohne Käse und Eier kann ich aber nicht. Die industrielle Schlachtung ekelt mich an. Wenn ich Fleisch esse, dann nur noch Biofleisch aus der Region. Meine Eier hole ich beim Bioland Hof in Eriskirch, da sehe ich, dass es den Tieren gutgeht. Wurst macht mich nicht mehr an, Billigfleisch aus dem Discounter kommt nicht mehr auf den Grill."

Töten hinter verschlossenen Türen

Betty M. via Facebook: "Es spielt sich alles hinter verschlossenen Türen ab: die Massentierhaltung, der Transport morgens vor Sonnenaufgang und auch das Schlachten! Wären wir tagtäglich live damit konfrontiert, wie kleine Kälber, trächtige Kühe, kleine Ferkel draußen anstehen und darauf warten, geschlachtet zu werden, würden noch mehr Menschen ihr Verhalten überdenken. Das Schlimmste finde ich, dass auch, wenn wir in Deutschland kaum noch Fleisch essen würden, die Massentierhaltung genau so weitergeführt würde, mit EU-Geldern unterstützt, um dann letztendlich das Fleisch nach China zu exportieren. Die Großkonzerne diktieren unseren Politikern, was sie zu tun und zu lassen haben, und kaum ein Politiker wagt es, sich mit denen anzulegen. Tönnies warnt die Regierung sogar vor Abschaffung von Werkverträgen. Warum wohl?"

Klare gesetzliche Vorgaben

Thomas L.: "Und wieder wird versucht, die Schuld beim Verbraucher zu platzieren. Hier bedarf es klarer gesetzlicher Vorgaben, die von der Fleischindustrie umzusetzen sind. Dem Verbraucher zu sagen:"Du bist schuld, weil Du das billige Fleisch ja kaufst", ist mir zu einfach gestrickt. Sollte durch gesetzliche Vorgaben das Fleisch teurer werden, wird eine Preiserhöhung beim Verbraucher ankommen. Dann gibt es bei manchen Familien eben nur noch einmal pro Woche Fleisch, so war es früher auch. Die Nahrungsmittelindustrie ist sich dem sicherlich bewusst. Ein Schelm wer böses dabei denkt."

Man muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen

Sylvia E. via Facebook: "Ich esse sehr gerne auch mal Fleisch. Trotzdem bin ich nicht dafür, wie grausam so einige Tiere gehalten werden. Man muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Umdenken müssten die Menschen, was Lebensmittel angeht nicht nur bei Fleisch. Bei allem muss was geändert werden. Es gab mal eine Zeit, da haben sich die Menschen richtig drüber gefreut, eine Brotscheibe mit frischen Tomaten zu essen. Heute hat man Tomaten 365 Tage im Jahr. Man isst es nur, weil es da ist. Man hat kaum Abwechslung, da einfach alles immer da ist."

Was ist uns Nahrung wert?

Jochen M. via Facebook: "Ich glaube, wir müssen generell überdenken, was wir für Nahrung ausgeben möchten. Der Franzose gibt 30 Prozent seines Einkommens für Nahrung aus, fährt aber ein verbeultes Auto. Bei uns sind Statussymbole wichtiger."

Herkunft und Qualität überdenken

Sylvester S.: "In Punkte Menge muss man den Fleischkonsum nicht unbedingt überdenken, das kommt auf jeden Einzelnen an, in puncto Herkunft und Qualität aber definitiv."

Der Mensch braucht kein Fleisch, um sich gesund zu ernähren

Ela S.: "Zu einer gesunden Ernährung gehört ein äußerst zurückhaltender Fleischkonsum - dies sind die Erkenntnisse vieler Ernährungswissenschaftler. Die zahlreichen Krankheiten, die ein zu hoher Fleischkonsum verursacht oder verschlimmert, kann sich jeder im Netz selber googeln. Übrigens: Der Mensch braucht kein Fleisch, um sich gesund zu ernähren."

Fleisch ist mittlerweile billiger als Gemüse

Claudia F. via Facebook: "Fleisch ist mittlerweile billiger als Gemüse und Obst und nicht der Verbraucher ist allein schuld. Wird’s so billig angeboten, wird’s gekauft."

Wir Deutschen ändern nichts mit unserem Konsum

Josef B: "Solange hunderttausende von geschlachteten Schweinen nach China exportiert werden, und sich das sicher auch nicht ändern wird, was bringen dann die Diskussionen, dass wir deutschen Verbraucher unseren Bedarf reduzieren? Wir deutschen Verbraucher sind da doch nur ein Vorwand, um weiter den innerdeutschen Preis hochzutreiben, während man international mit noch niedrigeren Preisen antreten kann. Also lasst doch die Diskussion, wir Deutschen ändern das eh nicht mit unserem Fleischkonsum."

Wir müssen Haltung, Transport, Schlachtung und Konsum überdenken

Stefan S. via Facebook: "Überdenken müssen wir die Haltung, den Transport und die Schlachtung der Tiere. Überdenken müssen wir grundsätzlich den Konsum von Fleisch und Fleischprodukten - bestimmt reicht es auch an ein bis zwei Tagen pro Woche, Fleisch zu verzehren. Als Verbraucher haben wir hier viel Einfluss, aber nicht jeder kann Fleisch vom Biohof mit eigener Schlachtung beziehen oder im Supermarkt nebenan Fleisch in Haltungsstufe 4 einkaufen. Es fehlt an staatlicher Regulierung - offenbar ist das Problem noch immer nicht wichtig genug."

Wenn Fleisch, dann Bio

Stefan N.: "Aus der Corona-Krise alle nichts gelernt. Sich ausgewogen ernähren und dann, wenn Fleisch, Bio. Das ist gut für die Umwelt und damit auch gut für uns."

Problem ist Wurst und Fleisch in Supermarkt und Discounter

Günter L.: "Das Problem war der Einzug von Wurst und Fleisch in den Supermarkt und Discounter. Gut für die Geringverdiener und Rentner. Wobei wir auf dem Land immer noch Metzger haben, die heimische Tiere selbst schlachten und selbst vermarkten. Und die können von ihren Kunden, wenn diese nicht zum Discounter abwandern müssen, weil das Einkommen kaum zum Auskommen reicht, auch noch leben."

Keine Massentierhaltung mehr, keine Tiertransporte mehr

Anja B. via Facebook: "So oder so muss der Fleischkonsum überdacht werden. Keine Massentierhaltung mehr, keine Tiertransporte mehr. Ich esse unter anderem aus diesem Grund seit Jahren kein Fleisch, außer vom bekannten Jäger selbst geschlossenes Wild. Das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Außerdem befeuert Industriefleisch Autoimmunerkrankungen - braucht kein Mensch."

Der Verbraucher hat die Macht

Antes C.: "Ganz klar: Der Verbraucher hat die Macht. Wenn er kein Billigfleisch kauft, wird auch keines produziert."

Sparen ja, aber ist es das wirklich wert?

Priska S. via Facebook: "Meiner Meinung nach ist es eine Frechheit den Tieren gegenüber, aber auch uns Menschen. Die Tiere müssen extrem leiden und wir Menschen lassen uns mit dem Billigfleisch, dem verseuchten Obst und Gemüse langsam aber sicher vergiften. Klar müssen wir alle sparen, aber ist es das wirklich wert, wenn wir dadurch alle krank werden und uns an wehrlosen Geschöpfen vergehen? Denn wir sind durch unseren Kauf alle mit schuld."