Lungenexperten stellen Grenzwerte infrage

Rund 40 000 Euro will die Stadt Tuttlingen in den kommenden Jahren investieren, um die Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten zu verbessern. Wie diese Maßnahmen genau aussehen könnten, damit beschäftigt sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats in der Sitzung am Donnerstag.

Seit Oktober gab es dazu erste Verkehrsschauen an Grundschulen in der Stadt und den Ortsteilen. „Das Problem ist überall dasselbe: die Eltern-Taxis“ – so fasst es Bernhard Steidle zusammen.