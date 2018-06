Lotto-Jackpot mit 27 Millionen Euro gefüllt

Saarbrücken (dpa) - Der Lotto-Jackpot für die Ziehung 6 aus 49 an diesem Samstag ist so prall gefüllt wie noch nie in diesem Jahr. Rund 27 Millionen Euro haben sich angesammelt, weil neunmal in Folge niemand die sechs Gewinnzahlen getippt und die richtige Superzahl auf dem Spielschein hatte.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock berichtete am Freitag in Saarbrücken von einem Ansturm auf die Annahmestellen, ohne zunächst eine durchschnittliche Zahl von Tippern nennen zu können. Viele Läden hätten Spielscheine nachgeordert. Der bisherige Rekordjackpot für 2013 von rund 22,2 Millionen Euro war am 8. Juni geknackt worden. Zwei Tipper aus Bayern und Nordrhein-Westfalen teilten sich den Gewinn.