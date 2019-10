Am 31. Dezember endet beim Fidelisbäck eine Ära – die der Familie Heine. Ab 2020 wird die seit 1505 bestehende und im weiten Umland bekannte Wangener Bäckerei und Gastwirtschaft nicht mehr in der vierten Generation von Ursula Mönch geleitet, sondern von Marlene Rampp, Christian Koch und Andreas Mader. Die SZ hat zum Betriebsübergang, der bei der Mitarbeiterversammlung am Donnerstag in der Stadthalle verkündet wurde, die wichtigsten Fakten, Stimmen und Hintergründe zusammengestellt.