Das Strandbad Kressbronn ist die schönste Badestelle rund um den Bodensee. Das ergab eine Online-Umfrage von Schwäbische.de. 395 Nutzer haben für das Strandbad abgestimmt.

Platz zwei geht an den Degersee in Tettnang (209 Stimmen), Platz drei an die Malerecke in Langenargen (191 Stimmen).

Der Betreiber des Strandbades Kressbronn, Siggi Kathan, freut sich über das Ergebnis, zeigt sich auf Nachfrage von "schwäbische.de" aber wenig überrascht.