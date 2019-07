London sucht Informationen zu aufgebrachtem Öltanker

Von Sebastian Xanke

Seit 1995 ist Berthold Honeker Programmplaner des Honberg-Sommers in Tuttlingen. Was hat es mit der sagenumwobenen „Erotischen Nacht“ auf sich und welche Acts werden in der kommenden Saison auf dem Honberg auftreten? Das und mehr hat ihn unser Festival-Reporter Sebastian Xanke gefragt.

Herr Honeker, steht denn bereits das Programm für das kommende Jahr? Matthias Reim hat am Samstag auf der Bühne angedeutet, dass er auf jeden Fall wieder kommen will.