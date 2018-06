Lokführer fahren weiter auf hartem Streikkurs

Die Geduld von Millionen Bahnkunden wird weiter auf die Probe gestellt: Die Lokführergewerkschaft GDL setzt ihren Rekord-Streik bei der Deutschen Bahn AG auch heute in unveränderter Härte fort. Nach Ankündigung der Gewerkschaft sollen über den gesamten Tag erneut rund 3000 Lokführer dem Streikaufruf folgen und ihre Züge stehen lassen. Daran ändert auch die Ankündigung von Bahnchef Rüdiger Grube nichts, der in Berlin einen „neuen Vorschlag zur Befriedung der Lage“ machen will. Von dem bis Sonntag angekündigten Streik sind Personen- wie Güterzüge betroffen.