LKA warnt: Firmen werden mit vermeintlichen Hacks erpresst - Ukraine als angebliches Motiv

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern (LKA MV) und das LKA Baden-Württemberg warnen aus aktuellem Anlass vor einer neuen Betrugsmasche, in denen Betrüger sich per E-Mail an Firmen wenden und behaupten, sie hätten die Firmenwebsite gehackt.

Wie es in der Mitteilung des LKA heißt, fordern die Erpresser in den Mails die Unternehmen dazu auf, 0,05 Bitcoin zur Unterstützung der Ukraine an eine Bitcoin-Adresse zu transferieren. Dies sind aktuell umgerechnet etwa 2000 Euro.

Die E-Mail ist ein Fake – die Seiten wurden nicht gehackt

Sofern eine entsprechende Zahlung nicht erfolge, drohen die Kriminellen damit, die Website zu schädigen, so das LKA weiter. Die Kriminalisten weisen aber darauf hin, dass die Hacker nach derzeitigem Kenntnisstand nur so tun, als hätten sie die Website gehackt.

Es handelt sich hierbei um eine Spam-E-Mail-Welle ohne reale Grundlage. Landeskriminalamt MV

Die Drohung könne somit als haltlos angesehen werden, da die Kriminellen in Wirklichkeit keinen Zugriff auf die Firmenwebsites hätten.

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt betroffenen Unternehmen dringend, keine Zahlungen zu leisten und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Dieses Vorgehen rät die Polizei übrigens generell auch für den Fall, dass tatsächlich ein Hacker-Angriff vorliegt. Anzeigen können in MV schriftlich über die Online-Wache der Polizei oder bei jeder Polizeidienststelle eingereicht werden, sie sind in nicht-zeitkritischen Fällen aber auch per Post an die Staatsanwaltschaft möglich.

Auch nach Einschätzung der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des Landeskriminalamts Baden-Württemberg liegt keine konkrete Erpressungslage und demzufolge kein Hacker-Angriff vor.

Es handelt sich um eine haltlose Drohung, die keine reale Grundlage besitzt, da die vermeintlichen Hacker keinen Zugang auf die Webseite beziehungsweise Server haben. Landeskriminalamt BW

Diese Einschätzung stützt, dass die Tätergruppe die Nachricht über das Kontaktformular verschiedener Webseiten-Systeme senden. Dies macht eine ausgenutzte Lücke unwahrscheinlich. Ferner sind die Kontaktformulare nicht mit einem Captcha geschützt. Das ermöglicht eine vollständige Automatisierung des Nachrichtenversands.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg empfiehlt folgende Verhaltenshinweise: