Live-Blog zu Coronavirus: Das ist über den Fall in Süddeutschland bekannt

Im Live-Blog von Schwäbische.de halten wir Sie über die aktuelle Entwicklung zur Ausbreitung des Coronavirus den gesamten Tag über auf dem Laufenden und tragen alle für Sie relevanten Informationen zusammen.

Aktuell:

+++ Patient in Bayern nicht in Lebensgefahr +++

+++ Landesamt für Gesundheit: Keine Panik +++

+++ Robert-Koch-Institut: Gefahr in Deutschland gering +++

Hintergrund:

11:10 Uhr: Clemens Wendtner, Chefarzt der München Klinik Schwabing: "Dem Patienten geht es sehr gut, er ist außer Lebensgefahr und hat auch keine Symptome mehr an den Atemwegen. Ich habe ihm heute Morgen mit Handschuhen die Hand gegeben und trug Schutzkleidung. Damit sind wir Ärzte sicher."

11:00 Uhr: Unternehmen aus der Region sollten nicht mehr nach China reisen, um dort Konferenzen abzuhalten. Andreas Zapf, Präsident des Bayerisches Landesamt für Gesundheit empfiehlt, stattdessen auf Videokonferenzen auszuweichen oder zu telefonieren. "Das ist eine Konsequenz der zunehmenden Vernetzung der Welt", sagt er.

10:55 Uhr: Engere Kontaktpersonen, wie Mitarbeiter und Familie sind dazu angehalten, vorerst zuhause zu bleiben. "Den Ermittlungen sind auch Grenzen gesetzt. Wenn ihr jemand auf dem Gehsteig begegnet ist, kann man das nicht nachverfolgen", sagt Zapf. Seit dem 19. Januar sei die Frau im Land. Doch die Chance, sich bei einer solchen Begegnung anzustecken, sei sehr gering.

10:50 Uhr: Für Corona-Patienten brauche es keine Hochsicherheits-Isolationsstationen, wie bei dem Erreger Ebola, sagt Zapf. In den meisten Krankenhäusern könnten die Patienten in normalen Isolationsstationen aufgenommen werden.

Melanie Huml (rechts unten, CSU), Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, gibt im bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege eine Pressekonferenz. Nach dem ersten bestätigten Fall der neuartigen Lungenkrankheit in Deutschland überprüfen die bayerischen Behörden 40 Kontaktpersonen in der Firma und der Familie. (Foto: Peter Kneffel / dpa)

10:35 Uhr: Wichtig sei, mögliche Verdachtsfälle zu finden, aber auch keine Panik zu verbreiten. Wer keinen Kontakt hatte mit jemanden, der krank ist, könne sich nicht infizieren, sagt Dr. Andreas Zapf, Präsident des Bayerisches Landesamt für Gesundheit.

Eine Chinesin habe den Erreger nach Deutschland gebracht. Sie ist nach aktuellen Informationen ohne Symptome nach Deutschland eingereist, habe aber den Patienten angesteckt. Die Chinesin arbeite beim Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg.

Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland hat sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. Die Frau aus China sei zu einer Fortbildung bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg in Oberbayern gewesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Kreisen der Gesundheitsbehörden. (Foto: Peter Kneffel / dpa)

Ein längerer Face-to-Face-Kontakt könnte eine Ansteckung nach sich ziehen. Dann ist wohl eine Tröpfcheninfektion möglich. "Eine Mundmaske ist aber nicht sinnvoll", sagt der Leiter „Task Force Infektiologie“ des Landesamtes, Martin Hoch.

10:30 Uhr: Noch habe der Corona-Patient niemanden angesteckt. „Es ist nicht auszuschließen, dass noch jemand mit dem er Kontakt hatte, erkrankt. Aber Stand 10:30 Uhr ist noch niemand angesteckt“, sagt Hoch.

Insbesondere am Flughafen werden ankommende Gäste besonders kontrolliert. 36 Ankünfte gibt es in München pro Tag aus China. Sie werden durch ein Plakat informiert, was zu tun ist, wenn entsprechende Symptome bemerkt werden.

Der damalige Klinikleiter Götz Brodermann zieht sich bei einem Pressetermin im Jahr 2014 auf der Sonderisolierstation im Klinikum Schwabing einen Schutzanzug an. (Foto: Sven Hoppe / dpa)

10:20 Uhr: Die Pressekonferenz des bayerischen Gesundheitsministeriums hat begonnen. „Nach Auskunft der Klinik geht es dem Patienten recht gut. Gestern Vormittag hat er noch gearbeitet“, sagt der Leiter „Task Force Infektiologie“ des Landesamtes, Martin Hoch. Der erkrankte Mann kommt aus dem Landkreis Landsberg, arbeite aber im Landkreis Starnberg.

10:00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht auch nach dem Bekanntwerden des ersten Coronavirus-Falls Deutschland gut gerüstet. Der Fall in Bayern zeige, dass man gut vorbereitet sei, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag. "Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI (Robert Koch-Instituts) weiterhin gering." Es sei zu erwarten gewesen, dass das Virus auch Deutschland erreiche.

Der Patient sei isoliert worden und werde behandelt. Nachdem sich der Verdacht bestätigt habe, würden jetzt auch die Menschen untersucht, mit denen der Patient engen Kontakt hatte. "Dadurch wird die Ausbreitung des Virus verhindert."

09:30 Uhr: Prof. August Stich, Chefarzt der Klinik für Tropenmedizin am Klinikum Würzburg. betonte heute im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass kein Grund zur Panik bestünde. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich demnach bei den in China am Coronavirus verstorbenen Menschen um ältere sowie bereits durch Vorerkrankungen geschwächte Personen.

09:00 Uhr: Erstmals ist in Deutschland eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich mit dem Erreger infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am späten Montagabend mit.

Der Patient in Bayern befindet sich nach Angaben der „Task Force Infektiologie“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand, wie es in der Mitteilung hieß. „Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert.“ Weitere Angaben zu dem Mann machte der Sprecher zunächst nicht.

Das bayerische Gesundheitsministerium und das LGL wollen die Öffentlichkeit am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz informieren. „Dann besteht die Möglichkeit für Fragen der Medien“, hieß es weiter. Schwäbische.de wird die Pressekonferenz hier im Live-Blog begleiten.