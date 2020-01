Live-Blog zu Coronavirus: Aktueller Stand und wichtige Informationen

Im Live-Blog von Schwäbische.de halten wir Sie über die aktuelle Entwicklung zur Ausbreitung des Coronavirus den gesamten Tag über auf dem Laufenden und tragen alle für Sie relevanten Informationen zusammen.

10:00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht auch nach dem Bekanntwerden des ersten Coronavirus-Falls Deutschland gut gerüstet. Der Fall in Bayern zeige, dass man gut vorbereitet sei, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag. "Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI (Robert Koch-Instituts) weiterhin gering." Es sei zu erwarten gewesen, dass das Virus auch Deutschland erreiche.

Der Patient sei isoliert worden und werde behandelt. Nachdem sich der Verdacht bestätigt habe, würden jetzt auch die Menschen untersucht, mit denen der Patient engen Kontakt hatte. "Dadurch wird die Ausbreitung des Virus verhindert."

09:30 Uhr: Prof. August Stich, Chefarzt der Klinik für Tropenmedizin am Klinikum Würzburg. betonte heute im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass kein Grund zur Panik bestünde. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich demnach bei den in China am Coronavirus verstorbenen Menschen um ältere sowie bereits durch Vorerkrankungen geschwächte Personen.

09:00 Uhr: Erstmals ist in Deutschland eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich mit dem Erreger infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am späten Montagabend mit.

Der Patient in Bayern befindet sich nach Angaben der „Task Force Infektiologie“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand, wie es in der Mitteilung hieß. „Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert.“ Weitere Angaben zu dem Mann machte der Sprecher zunächst nicht.

Das bayerische Gesundheitsministerium und das LGL wollen die Öffentlichkeit am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz informieren. „Dann besteht die Möglichkeit für Fragen der Medien“, hieß es weiter. Schwäbische.de wird die Pressekonferenz hier im Live-Blog begleiten.