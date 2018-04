Live: Aktuelle Entwicklungen zur Todesfahrt von Münster

In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge fuhr. Der Fahrer er des Kleinbusses erschoss sich daraufhin selbst. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen.

Alles gut bei mir, aber nicht hier. Ganz komische Atmosphäre hier in der Nähe der Innenstadt am Hafen. Die News hat sich rumgesprochen. #Münster— Felix Flemming (@medispolis) 7. April 2018