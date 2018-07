Little Richard hat Hüftoperation hinter sich

New York (dpa) - Der US-amerikanische Rock'n'Roll-Sänger Little Richard (76) kann sich auf seinen Geburtstag am Samstag freuen. Er hat eine Hüftoperation in Nashville gut überstanden und ruht sich derzeit zu Hause aus, berichten US-Medien.

Er freue sich darauf, so bald wie möglich wieder auf die Bühne zuück zu kehren, ließ der Afroamerikaner ausrichten, der mit bürgerlichem Namen Richard Wayne Penniman heißt. Im kommenden Jahr werde er wieder rocken wie in alten Zeiten. Die Gebete seiner Fans hätten ihm sehr geholfen, so Little Richard. Zu seinen größten Hits gehören Songs wie „Tutti Frutti“, „Good Golly Miss Molly“ oder „Keep A Knockin'“.