Literaturpreis „Buxtehuder Bulle“ für Christine Fehér

Vor einem Jahr haben die Fußballer mit ihrem damaligen Trainer Dennis Hillenbrand den Aufstieg in die Kreisliga A I gefeiert. Doch nun droht die Rückkehr in die B-Liga. Gegen Spraitbach muss die Reserve des TSV um Trainer Jens Christ an diesem Samstag (16 Uhr) in Böbingen gewinnen um den Abstieg abzuwenden.

„Wir wollen den Gang in die B-Liga mit aller Macht verhindern“, sagt Abteilungsleiter Joachim Kiep vom TSV Essingen. Daher steht auch fest, dass drei bis vier Spieler aus der Verbandsliga in der Relegation aushelfen werden.