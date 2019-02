Linke US-Demokratin bewirbt sich um Präsidentschaftskandidatur

Mit einer Kampfansage an die Reichen und Mächtigen will die linke US-Senatorin Elizabeth Warren bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Warren erklärte am Samstag in Lawrence im Bundesstaat Massachusetts ihre Bewerbung um die Kandidatur der Demokraten. Die 69-Jährige ist eine scharfe Kritikerin Trumps, dessen Regierung sie als „die korrupteste seit Menschengedenken“ bezeichnete. Der Republikaner reagierte mit Hohn und Spott auf Warrens Ankündigung.